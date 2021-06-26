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Почему древние зернохранилища в Марокко называют первыми в мире банками?

Почему древние зернохранилища в Марокко называют первыми в мире банками?

Берберские зернохранилища считают одной из старейших банковских систем. Их использовали амазиги, населявшие горный юг Марокко, для..

Дата загрузки: 2021-06-26

Берберские зернохранилища считают одной из старейших банковских систем. Их использовали амазиги, населявшие горный юг Марокко, для хранения всех видов ценных вещей, включая документы, драгоценности и урожай. Марокко теперь планирует включить их в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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