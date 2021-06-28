Обрушение здания в Майами: погибших 9, без вести пропавших – более 150

Собаки-терапевты Тал и Молли помогают пережить трудное время родственникам погибших и пропавших без вести после обрушения..

[Линда Перес, глава организации Boricuas de Corazon]:

«Мы работаем с разными людьми, которых направляют к нам в общественный центр. Им необходима помощь, потому что у них случаются приступы паники или тревоги. Мы даём им возможность пообщаться с собакой и излить эмоции».

Собаки-терапевты Тал и Молли помогают пережить трудное время родственникам погибших и пропавших без вести после обрушения многоэтажки в Майами. Из-под завалов извлекли 35 выживших и восемь погибших, позже один пострадавший скончался в больнице. Судьба более 150 человек остаётся неизвестной.

С людьми также общаются и владелицы собак. Они говорят не только на английском, но и испанском, поскольку здесь живёт много латиноамериканских семей.

Родственники пропавших без вести с тревогой ждут известий о судьбе близких, а собаки помогают им успокоиться.

[Линда Перес, глава организации Boricuas de Corazon]:

«Эти люди очень страдают. Они получают информацию, которая неприятна для них. Они испытывают сильное психологическое давление».

Жилое 12-этажное здание под названием «Башня Шамплейн» частично обрушилось ночью 24 июня. В нём было более 130 квартир, в 80-ти жили люди. Сейчас завалы разбирают десятки бригад. Американским спасателям помогают коллеги из Мексики и Израиля. Работе мешал огонь, тлевший под руинами, но его удалось потушить.

Многоэтажка была построена в 1981 году. Перед трагедией её как раз ремонтировали. Сейчас власти проверяют в районе все здания старше 40 лет, чтобы предотвратить подобные трагедии.

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