Телеканал NTD

Как жили кочевники в Ладакхе, показали на фестивале в Индии

Как жили кочевники в Ладакхе, показали на фестивале в Индии

Танцы в масках, шуточное сражение с грозным яком и фольклорные песни. В Ладакхе на севере Индии..

Дата загрузки: 2021-09-03

Танцы в масках, шуточное сражение с грозным яком и фольклорные песни. В Ладакхе на севере Индии проходит фестиваль кочевых племён. Он посвящён уникальной культуре и традициям местных народов.

Здесь можно узнать, как коренные жители прядут пряжу и готовят национальные блюда. На фестивале также проходят скачки и соревнования по стрельбе из лука.

[туристка из штата Керала]:
«Фестиваль кочевников очень интересный. Можно увидеть их одежду и еду, познакомиться с культурой и традициями. Они сильно отличаются от наших. Здесь здорово».

Ладакх – высочайшее плато Индии. Его самая нижняя точка находится на высоте 2750 метров над уровнем моря, самая высокая превышает 7600 метров.

Эту территорию называют «Малым Тибетом», поскольку природа, а также местная культура похожи на тибетские. В древности здесь проходил Великий шёлковый путь.

Власти Ладакха стремятся сохранить традиционные ценности коренных народов, а также стараются привлечь в регион больше туристов.

Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...