Как жили кочевники в Ладакхе, показали на фестивале в Индии
Танцы в масках, шуточное сражение с грозным яком и фольклорные песни. В Ладакхе на севере Индии..
Дата загрузки: 2021-09-03
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Танцы в масках, шуточное сражение с грозным яком и фольклорные песни. В Ладакхе на севере Индии..
Дата загрузки: 2021-09-03
Короткая ссылка на эту страницу:
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Танцы в масках, шуточное сражение с грозным яком и фольклорные песни. В Ладакхе на севере Индии проходит фестиваль кочевых племён. Он посвящён уникальной культуре и традициям местных народов.
Здесь можно узнать, как коренные жители прядут пряжу и готовят национальные блюда. На фестивале также проходят скачки и соревнования по стрельбе из лука.
Ладакх – высочайшее плато Индии. Его самая нижняя точка находится на высоте 2750 метров над уровнем моря, самая высокая превышает 7600 метров.
Эту территорию называют «Малым Тибетом», поскольку природа, а также местная культура похожи на тибетские. В древности здесь проходил Великий шёлковый путь.
Власти Ладакха стремятся сохранить традиционные ценности коренных народов, а также стараются привлечь в регион больше туристов.