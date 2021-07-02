На улицах немецкого Карлсруэ тестируют беспилотные шаттлы

«Вера», «Элла» и «Анна» – такие имена дали беспилотным автобусам, которые недавно появились на улицах немецкого..

[Дэниел Гримм, представитель компании-разработчика]:

«С помощью приложения вы можете заказать поездку бесплатно. Пользователь просто указывает место, откуда он хочет ехать, а затем отправляется в путь».

«Вера», «Элла» и «Анна» – такие имена дали беспилотным автобусам, которые недавно появились на улицах немецкого Карлсруэ. Их можно заказать через приложение на смартфоне. Сесть в салон и выйти в нужном месте можно по запросу.

Автобусы-шаттлы без водителя ездят по улицам различных городов Германии с середины апреля. Они часть проекта Федерального министерства транспорта. Заказать поездку можно в любом месте маршрута в испытательной зоне.

Этот транспорт оборудован многочисленными датчиками, включая радары.

[Дэниел Гримм, представитель компании-разработчика]:

«Датчик излучает лазерные лучи и использует их для построения картины окружающей среды. И такие лидары установлены с обеих сторон шаттла, плюс – на крыше, спереди и сзади. С их помощью можно построить трёхмерное изображение местности и безопасно перемещаться в транспортном потоке».

На борту автобуса пока находится водитель, готовый в любой момент взять управление в свои руки. Его помощь требуется довольно часто.

[Ибрагим Хмисса, водитель шаттла «Вера»]:

«Иногда у нас возникают проблемы на больших перекрёстках или, если автомобиль неправильно припаркован, тогда, к сожалению, нам приходится вмешиваться. Ещё он может посчитать препятствием то, что на самом деле – не препятствие. Это может быть трава или просто неровности на дороге, а иногда – и пятна от воды».

Тестовый период продлится до конца июля. В будущем эти беспилотные автобусы будут круглосуточно использовать и в сельских районах.

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