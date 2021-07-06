Неделя моды в Париже: первый послекарантинный показ Christian Dior
Французский дом моды Christian Dior показал свою новую коллекцию от-кутюр осень-зима 2021-22. При этом в зале..
Дата загрузки: 2021-07-06
Дизайнер Мария Грация Кьюри говорит, что захотела сделать центральным элементом шоу ткани. По её словам, зрители смогли оценить их текстуру, поскольку находились в зале, а не смотрели показ онлайн.
Приглушённые тона, цветочные принты, бархат, атлас и полупрозрачные платья. Коллекция включила твидовые ансамбли, а также шляпы, напоминающие шлемы для верховой езды.
Для вечерних образов Кьюри использовала расшитые перьями юбки-макси и длинные плиссированные платья из струящейся ткани.
[Мария Грация Кьюри, креативный директор Christian Dior]:
«Думаю, клиенты хотят то, что могут больше носить каждый день, поэтому я создала больше курток, больше пальто. Также я думаю, что эти вещи актуальны во все времена».
Показ посетили актрисы Моника Белуччи, Джессика Честейн и Флоренс Пью, а также модель Кара Делевинь.
[Джессика Честейн, актриса]:
«Думаю, все просто рады снова быть вместе. Я надела это платье с большим красным сердцем, потому что наконец-то могу быть среди людей».
[Кара Делевинь, модель]:
«И, кстати, тут очень спокойно. Раньше жизнь была такой стремительной, и всем нужно было осознать многие вещи, которые происходили в мире. Произошло нечто плохое, но теперь все очень благодарны тому, что могут быть здесь. Это невероятно».
В последние месяцы модные бренды демонстрировали свои коллекции только в онлайн-форматах, например в короткометражных фильмах.
По мере расширения кампании вакцинации и ослабления ограничений живая мода на подиумах возвращается. Впрочем, пока онлайн-презентации также сохраняются.
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