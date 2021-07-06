Неделя моды в Париже: первый послекарантинный показ Christian Dior

Французский дом моды Christian Dior показал свою новую коллекцию от-кутюр осень-зима 2021-22. При этом в зале..

Французский дом моды Christian Dior показал свою новую коллекцию от-кутюр осень-зима 2021-22. При этом в зале присутствовали зрители, включая некоторых знаменитостей. Это первая попытка возродить гламур парижской Недели моды после ослабления строгих карантинных ограничений.

Дизайнер Мария Грация Кьюри говорит, что захотела сделать центральным элементом шоу ткани. По её словам, зрители смогли оценить их текстуру, поскольку находились в зале, а не смотрели показ онлайн.

Приглушённые тона, цветочные принты, бархат, атлас и полупрозрачные платья. Коллекция включила твидовые ансамбли, а также шляпы, напоминающие шлемы для верховой езды.

Для вечерних образов Кьюри использовала расшитые перьями юбки-макси и длинные плиссированные платья из струящейся ткани.

[Мария Грация Кьюри, креативный директор Christian Dior]:

«Думаю, клиенты хотят то, что могут больше носить каждый день, поэтому я создала больше курток, больше пальто. Также я думаю, что эти вещи актуальны во все времена».

Показ посетили актрисы Моника Белуччи, Джессика Честейн и Флоренс Пью, а также модель Кара Делевинь.

[Джессика Честейн, актриса]:

«Думаю, все просто рады снова быть вместе. Я надела это платье с большим красным сердцем, потому что наконец-то могу быть среди людей». [Кара Делевинь, модель]:

«И, кстати, тут очень спокойно. Раньше жизнь была такой стремительной, и всем нужно было осознать многие вещи, которые происходили в мире. Произошло нечто плохое, но теперь все очень благодарны тому, что могут быть здесь. Это невероятно».

В последние месяцы модные бренды демонстрировали свои коллекции только в онлайн-форматах, например в короткометражных фильмах.

По мере расширения кампании вакцинации и ослабления ограничений живая мода на подиумах возвращается. Впрочем, пока онлайн-презентации также сохраняются.

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