Магию Disney раскрывают на выставке в Милане

В Тридевятом царстве, в Тридесятом государстве жил был человек. Однажды он нарисовал мышку. Потом сделал мультик...

В Тридевятом царстве, в Тридесятом государстве жил был человек. Однажды он нарисовал мышку. Потом сделал мультик. А потом захватил весь мир.

Такую сказку можно сложить о Уолте Диснее, который в середине прошлого столетия пересказал все самые знаменитые сказки Европы.

Магии его мультиков посвятили выставку в Милане. Она раскрывает секреты анимационных студий, показывает, как заставляли оживать Геракла, чтобы он совершал свои подвиги, и как трое поросят убегали от злобного волка.

[Федерико Фьеккони, куратор выставки]:

«Это погружение в мифы и легенды, в были и сказки. Выставка разделена на четыре части. Можно узнать, как зарождались истории, откуда пришли Спящая красавица, Белоснежка и Пиноккио».

На выставке много архивных материалов. Например, можно узнать, что мультик о короле Артуре 1963 года под названием «Меч в камне» – это экранизация одноимённого романа 1938 года.

[Кристен Маккормик, сотрудница библиотеки Disney]:

«Исследовательская анимационная библиотека Disney была первоначально создана и задумана Уолтом Диснеем. Он сохранил все иллюстрации из ранних мультфильмов. Наша коллекция охватывает период от основания студии до самого недавнего мультика «Райя и последний дракон»».

Посетители могут увидеть первые эскизы Спящей красавицы и узнать, что первоначальным прототипом принцессы Авроры была кинозвезда Одри Хепбёрн.

Особое внимание уделили «Пиноккио» и его итальянскому происхождению.

[Федерико Фьеккони, куратор выставки]:

«Было бы невозможно не включить Пиноккио. Великие иллюстраторы с начала XIX века его рисовали. В 1935 году после поездки в Европу Уолт Дисней привозит в студии несколько книг с изображениями Пиноккио, среди которых были иллюстрации отца и дочери Кавальери. Впечатляет, что на выставке можно увидеть связь с Италией».

Экспозиция будет открыта до февраля.

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