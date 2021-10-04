Прорыв трубопровода в Калифорнии: пустые пляжи с пятнами нефти

Крупный разлив нефти у южного побережья Калифорнии. Его уже назвали экологической катастрофой. Прорвало трубопровод нефтяной вышки...

Крупный разлив нефти у южного побережья Калифорнии. Его уже назвали экологической катастрофой. Прорвало трубопровод нефтяной вышки. Теперь в песке находят мёртвую рыбу и птиц. Пляжи опустели. Также пришлось отменить авиашоу.

На уборку выходят и волонтёры.

[Скотт Уайт, волонтёр]:

«Утечка в трубе произошла в одной из скважин. Не знаю, под или над водой. Может, какой-то корабль за него зацепился. Я просто пришёл собрать нефть».

В Тихий океан вылилось примерно 3000 баррелей нефти. Пятно покрывает около 34 квадратных километров. Больше всего пострадал город Ньюпорт-Бич в 70 километрах от Лос-Анджелеса. Он популярен среди сёрферов и любителей пляжного отдыха.

Нефтяную вышку использовала компания Beta Offshore. Трубопровод пока отключили, а оставшуюся нефть откачали. Теперь водолазы пытаются определить, почему и где произошёл прорыв.

При этом природоохранная организация Oceana в очередной раз призвала прекратить бурение нефтяных и газовых месторождений на шельфе.

Это один из крупнейших нефтяных разливов в современной истории Южной Калифорнии. Нефть распространилась по охраняемым водно-болотным угодьям.

Здесь обитают находящиеся под угрозой виды животных, в том числе кулики, калифорнийские крачки и горбатые киты.

Тем временем, популярные пляжи региона, как ожидаются, будут закрыты в течение недель, если не месяцев.

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