Прорыв трубопровода в Калифорнии: пустые пляжи с пятнами нефти
Крупный разлив нефти у южного побережья Калифорнии. Его уже назвали экологической катастрофой. Прорвало трубопровод нефтяной вышки...
Дата загрузки: 2021-10-05
На уборку выходят и волонтёры.
[Скотт Уайт, волонтёр]:
«Утечка в трубе произошла в одной из скважин. Не знаю, под или над водой. Может, какой-то корабль за него зацепился. Я просто пришёл собрать нефть».
В Тихий океан вылилось примерно 3000 баррелей нефти. Пятно покрывает около 34 квадратных километров. Больше всего пострадал город Ньюпорт-Бич в 70 километрах от Лос-Анджелеса. Он популярен среди сёрферов и любителей пляжного отдыха.
Нефтяную вышку использовала компания Beta Offshore. Трубопровод пока отключили, а оставшуюся нефть откачали. Теперь водолазы пытаются определить, почему и где произошёл прорыв.
При этом природоохранная организация Oceana в очередной раз призвала прекратить бурение нефтяных и газовых месторождений на шельфе.
Это один из крупнейших нефтяных разливов в современной истории Южной Калифорнии. Нефть распространилась по охраняемым водно-болотным угодьям.
Здесь обитают находящиеся под угрозой виды животных, в том числе кулики, калифорнийские крачки и горбатые киты.
Тем временем, популярные пляжи региона, как ожидаются, будут закрыты в течение недель, если не месяцев.
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