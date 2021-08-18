Как мангровые леса спасают деревни

Эти мангровые леса – возрождённая гордость дельты реки Салум, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Тысячи гектаров молодого леса высажены взамен уничтоженного засухой сухостоя. Всё – благодаря местному проекту.

Теперь живописная флора уберегает прибрежные деревни от затопления и дарит работу местным жителям. Так, эти весёлые женщины теперь гордо именуются фермерами. Выращивают устриц и моллюсков.

[Мариан Ндонг, фермер]:

«Восстанавливать леса очень важно, без этого вода разрушила бы нашу деревню. Здесь вновь появилась почва, вода больше не может атаковать нас».

Мангры – вечнозелёные лиственные леса, растущие на морских побережьях и в устьях рек. Их корни служат для рыб, крабов и креветок убежищем, а листья и кора – кормом.

Это также – буфер от береговой эрозии и фильтр для солёной морской воды. Сюда, в прохладные и пресные воды, рыба идёт на нерест.

За четверть века из-за засухи, вырубки лесов и строительства Африка утратила 500 тысяч гектаров мангров – это около 40%.

Проект по восстановлению помог 50 тысячам семей в центральном Сенегале. Местные жители также получают специальное обучение и ссуды на развитие бизнеса.

[Мариан Ндонг, фермер]:

«Теперь мы не просто собираем устрицы – мы отвариваем и сушим их. Перерабатывая, мы зарабатываем гораздо больше. Бочка сушёных устриц не принесла бы больших денег. Но помещая их в банки, заработать можно намного больше».

По прогнозам ООН, через 80 лет уровень мирового океана может подняться на два метра. Опыт Сенегала намерены использовать для восстановления мангровых зарослей по всему миру.

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