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Зачем румынские футболисты выносят щенков на поле перед матчем

Зачем румынские футболисты выносят щенков на поле перед матчем

Румынские футболисты помогают бездомным собакам. Перед каждым матчем чемпионата Румынии они выходят на поле с щенками..

Дата загрузки: 2021-10-11

Румынские футболисты помогают бездомным собакам. Перед каждым матчем чемпионата Румынии они выходят на поле с щенками на руках. Цель – найти им хозяев.

Проект под названием «Заполни пустоту в своей жизни» запустило общество защиты животных.

[Анка Флоря, защитница животных]:
«Мы показываем шесть собак перед каждым матчем. И обычно футболисты соперничают за право вынести собаку на поле. Среди них многие любят животных».

У щенков на шее повязаны платки с кличками. Так людям будет легче найти понравившегося питомца.

[Кристиан Гавра, футболист]:
«Это хорошая идея. Надеюсь, люди увидят щенков и захотят взять к себе».

Взять собаку могут жители любой страны, но надежды в первую очередь возлагают на румын. В стране слишком часто стали выбрасывать животных на улицу, где они дичают и становятся агрессивными. При этом приюты уже просто переполнены.

Футболисты представили публике уже 18 собак, но пристроить удалось пока только трёх. Однако участники проекта верят в успех. А защитник клуба «Академика Клинчени» уже сам задумался о том, чтобы взять щенка из приюта.

[Марсель Хольцман, футболист]:
«Замечательно, что защитники животных помогают собакам. Я поддерживаю их всех, потому что в мире стало слишком много животных, которым нужна помощь».

В проекте участвуют Федерация футбола Румынии и румынские приюты для животных.
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