Зачем румынские футболисты выносят щенков на поле перед матчем

Румынские футболисты помогают бездомным собакам. Перед каждым матчем чемпионата Румынии они выходят на поле с щенками..

Румынские футболисты помогают бездомным собакам. Перед каждым матчем чемпионата Румынии они выходят на поле с щенками на руках. Цель – найти им хозяев.

Проект под названием «Заполни пустоту в своей жизни» запустило общество защиты животных.

[Анка Флоря, защитница животных]:

«Мы показываем шесть собак перед каждым матчем. И обычно футболисты соперничают за право вынести собаку на поле. Среди них многие любят животных».

У щенков на шее повязаны платки с кличками. Так людям будет легче найти понравившегося питомца.

[Кристиан Гавра, футболист]:

«Это хорошая идея. Надеюсь, люди увидят щенков и захотят взять к себе».

Взять собаку могут жители любой страны, но надежды в первую очередь возлагают на румын. В стране слишком часто стали выбрасывать животных на улицу, где они дичают и становятся агрессивными. При этом приюты уже просто переполнены.

Футболисты представили публике уже 18 собак, но пристроить удалось пока только трёх. Однако участники проекта верят в успех. А защитник клуба «Академика Клинчени» уже сам задумался о том, чтобы взять щенка из приюта.

[Марсель Хольцман, футболист]:

«Замечательно, что защитники животных помогают собакам. Я поддерживаю их всех, потому что в мире стало слишком много животных, которым нужна помощь».

В проекте участвуют Федерация футбола Румынии и румынские приюты для животных.

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