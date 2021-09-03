Лионель Месси порадовал игрой венесуэльских болельщиков в Каракасе

Аргентинская сборная во главе с капитаном Лионелем Месси разгромила национальную команду Венесуэлы со счётом 3:1. Квалификационный..

Аргентинская сборная во главе с капитаном Лионелем Месси разгромила национальную команду Венесуэлы со счётом 3:1. Квалификационный матч чемпионата мира-2022 прошёл в Каракасе.

Венесуэльские болельщики, несмотря на поражение своих футболистов, рады видеть игру знаменитого бомбардира.

[Хосе Санчес, болельщик]:

«Этот матч напоминает мне о прошлом. Мы давно такого не видели, к тому же приехал Месси. Не думаю, что он когда-либо раньше играл в Каракасе. Это особенное событие».

Венесуэла обыграла Аргентину только один раз в 14 предыдущих отборочных матчах чемпионата мира, и нынешняя победа гостям поля далась легко. Однако во время матча произошёл инцидент. Венесуэлец Адриан Мартинес ударил по ноге капитана аргентинцев, за что получил красную карточку. Месси чудом избежал перелома.

Сборная Аргентины с 15 очками занимает второе место в турнирной таблице. Следующий матч она проведёт с Бразилией. Венесуэла сыграет с командой Перу.

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