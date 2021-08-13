«Мы устали»: алжирцы тушат пожары голыми руками

Уставшие и изнемождённые, эти алжирцы пытаются подручными средствами спасти свои дома от огня. Из противопожарного оборудования..

[местный житель]:

«Сражаемся с этим огнём пять дней. Нет электричества, воды, газа, интернета. Здесь ничего нет. Мы устали».

Уставшие и изнемождённые, эти алжирцы пытаются подручными средствами спасти свои дома от огня. Из противопожарного оборудования – только ветки.

Пожары полыхают на севере Алжира. В регионе Кабилия погибло уже 65 человек. В том числе 28 военных, которых направили тушить огонь и спасать местных жителей.

Впрочем, в этой деревне говорят, что никакой помощи от властей так и не дождались.

[местный житель]:

«Огромный пожар. За минуту загорелись все деревни в регионе Кабилия. Народ Алжира бросили. От властей мы не получили ничего, кроме угроз. Люди объединились, получаем помощь отовсюду».

Гуманитарная помощь поступает от обычных граждан. Её можно получить, к примеру, в этой соседней деревне.

[Хаджи Мохамед, волонтёр]:

«Я привёз еду, мебель и всё, что им нужно. Это нужно было сделать. Когда приходит бедствие, нужно помочь. Хотим помочь тем, что имеем». [Бен Абдулахед Моханд, сотрудник гуманитарной организации]:

«Наша роль – получать помощь со всех уголков страны и потом распределять её среди жителей деревень, особенно среди тех, кто пострадал больше всего».

Алжир – одна из стран Средиземноморья, которые в настоящее время продолжают гореть на фоне аномальной жары. Сильные пожары полыхают также в Греции и Италии.

Короткая ссылка на эту страницу: