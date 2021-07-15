Скульптура переводит язык ветра в музыку

Послушать пение ветра теперь можно на берегу залива в Санкт-Петербурге. Здесь, на набережной пространства «Севкабель Порт»,..

Послушать пение ветра теперь можно на берегу залива в Санкт-Петербурге. Здесь, на набережной пространства «Севкабель Порт», установили скульптуру, посвящённую радио. Её звучание разносится из встроенного в постамент динамика, а ещё его можно послушать в прямом эфире онлайн-радио электротехнического университета ЛЭТИ.

Для преобразования движения воздуха в музыку используется искусственный интеллект. Из платформы растут 144 металлических прута. Мелодия звучит, когда они соприкасаются друг с другом на ветру.

[Андрей Свибович, аудиовизуальный художник]:

«По четырём сторонам находятся датчики, которые считывают колебания. То есть можно услышать, как начинает меняться музыка от колебаний».

Скульптуру создали студенты ЛЭТИ совместно с аудиовизуальным художником Андреем Свибовичем. Изобретение пока уникально.

[Андрей Шибанок, один из создателей скульптуры]:

«Готовые решения, конечно, работают, но в нашем случае они будут давать дурацкую музыку, которая не будет иметь отношения как к таковой музыке. То есть это будет просто набор сэмплов, которые перетекают один в другой. А мы в итоге сделали именно самописную нейронку, ребята вместе списали, и она работает в риалтайме. <…> То есть это именно живое воплощение музыки от ветра». [Андрей Свибович, аудиовизуальный художник]:

«Получилось более тысячи коротких мелодий. Мы научили нейросеть. То есть она смогла генерировать новую музыку на основе того, чему её научили. Это мои субъективные эстетические представления того, как звучать может ветер, взаимодействуя с этой скульптурой».

Скульптуру создали в память об изобретателе радио Попове, который в начале XX века преподавал в ЛЭТИ. Ещё одна цель – продвигать этот вуз среди потенциальных абитуриентов.

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