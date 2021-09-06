Воздух на планете стал чище благодаря пандемии

Пандемия коронавируса сделала воздух в мире намного чище. Всемирная метеорологическая организация сообщает, что в прошлом году..

Пандемия коронавируса сделала воздух в мире намного чище. Всемирная метеорологическая организация сообщает, что в прошлом году показатели загрязнения временно упали до небывалого уровня.

Загрязнение мелкими частицами сократилось более чем на треть в некоторых частях Азии, включая мегаполисы.

Речь идёт о микрочастицах, которые называют PM 2,5. В Африке, Южной Америке и Южной Азии их стало меньше на 40%. В Северной Америке и некоторых регионах Европы сокращение тоже было, но не такое большое.

[Оксана Тарасова, представительница ВМО]:

«В период карантинных мер качество воздуха во многих регионах мира ощутимо улучшалось. В основном стали лучше показатели вредных частиц».

А выбросы диоксида азота, которые происходят при сжигании топлива, упали на целых 70%.

Впрочем, в некоторых районах воздух стал хуже из-за песчаных и пыльных бурь. К примеру, в одном из случаев ветер перенёс пыль из Сахары через Атлантический океан. Ещё одной серьёзной причиной загрязнения воздуха было сжигание стерни после сбора урожая.

Как считают в ВОЗ, загрязнение воздуха – самый серьёзный фактор риска в мире, который приводит к преждевременным смертям. При этом эксперты отмечают, что улучшение качества во время карантина вряд ли продлится долго, поэтому серьёзного положительного влияния на здоровье людей не окажет.

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