Эксперт: «ковидный пузырь» Олимпийской деревни нарушен

Так называемый ковидный пузырь Олимпийской деревни в Токио уже нарушен. Об этом заявил местный эксперт в..

[Кэндзи Сибуя, эксперт в области здравоохранения]:

«Посетители, спортсмены, журналисты, делегаты, конечно, должны находиться внутри так называемого пузыря, но он не работает должным образом. Очевидно, система нарушена, поскольку есть какое-то взаимодействие между гостями и посетителями, а также местными жителями».

Так называемый ковидный пузырь Олимпийской деревни в Токио уже нарушен. Об этом заявил местный эксперт в области здравоохранения Кэндзи Сибуя. Это, по его словам, может привести к масштабному распространению COVID-19 среди населения Японии.

В воскресенье в Олимпийской деревне выявили первый случай COVID-19 среди участников Игр. А там будет проживать более 11 тысяч спортсменов.

[Кэндзи Сибуя, эксперт в области здравоохранения]:

«У них нет возможности отслеживать передвижение людей и нет 14-дневного карантина для спортсменов и журналистов. Теоретически, если бы они могли реализовать все меры, то пузырь бы работал, но этого не сделали. И каждый день по телевидению и в Интернете показывают видео с людьми, которые просто ходят куда хотят».

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах на прошлой неделе отметил, что тестирование и карантинные правила сводят риск передачи вируса от спортсменов жителям Японии к нулю.

Однако эксперт отмечает, что ситуация в реальности прямо противоположная, и что Японии грозит новая вспышка из-за распространения более заразного и смертоносного дельта-штамма.

Он также выразил сожаление, что Олимпийский комитет должным образом не подготовился и не принял все необходимые меры. Если бы он это сделал, то сегодня, по мнению Сибуи, игры проходили бы со зрителями.

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