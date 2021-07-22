Футбол в инвалидном кресле: как в Австралии поддерживают спортом

Футбол в инвалидной коляске. В Алис-Спрингсе, городе, расположенном в Северной территории Австралии, появилась необычная инклюзивная команда..

[Энн-Мари Темпл, сиделка Калеба]:

«У Калеба церебральный паралич первой категории, так что это самый высокий возможный уровень. Он никогда не сможет самостоятельно ходить, глотать или заботиться о себе самостоятельно».

Футбол в инвалидной коляске. В Алис-Спрингсе, городе, расположенном в Северной территории Австралии, появилась необычная инклюзивная команда спортсменов. Среди её участников – те, кто не могут передвигаться самостоятельно. Например, 18-летний Калеб.

До недавнего времени никакие местные спортивные группы не принимали парня. А он с детства мечтал заниматься спортом, особенно играть в австралийский футбол.

Но благодаря местному тренеру Калеб уже может бросать мяч вместе с остальными футболистами.

[Томми Даттоном, тренер]:

«Это подходит для людей, которые, возможно, не вовлечены в какие-либо активные занятия и не работают. У них инвалидность и они ищут программы, в которых можно не просто участвовать, но и устанавливать социальные связи».

Благодаря тренеру такие люди как Калеб смогли почувствовать себя совсем по-другому.

[Энн-Мари Темпл, сиделка Калеба]:

«Когда мы каждую неделю отсюда уезжаем, Калеб на самом деле ощущает себя звездой австралийского футбола».

На одной из тренировок благодаря соцсетям Калеба даже узнали дети.

[Энн-Мари Темпл, сиделка Калеба]:

«Это было просто поразительно. У меня сердце трепетало, поскольку я поняла, что это связь, которую установил Калеб».

И такие игры делают счастливыми не только спортсменов на колясках, но и тех, кто помогает им осуществить мечту.

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