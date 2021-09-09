Ливанцы придумали, как вернуть свет в свои дома
Этот ливанец установил на крыше своего дома солнечные панели и теперь пользуется электричеством круглосуточно. Раньше было..
Дата загрузки: 2021-09-09
[Мохаммад Чехаб, житель Ливана]:
«Нужно было найти решение, чтобы электроэнергия была круглосуточно: и ночью, и днём».
Из-за дефицита топлива государственные электростанции работают по несколько часов в день, если вообще включаются. Многие ливанцы провели лето, изнывая от жары в квартирах без кондиционеров. От содержимого холодильников приходилось избавляться, а ещё – выстаивать многочасовые очереди за бензином.
Многие говорят, что условия хуже, чем во время гражданской войны 1975-90 годов.
Люди ищут альтернативы. Одним из решений стали солнечные панели.
[Алан Бу Наср, сооснователь Mectric Engineers]:
«Последние несколько месяцев телефон звонит не прекращая. У нас уже четыре команды по установке вместо двух, поскольку к нам обращается всё больше людей».
Как оказалось, многие ливанцы не подозревали, какой ресурс имеется в их стране.
[Алан Бу Наср, сооснователь Mectric Engineers]:
«Люди обнаружили, что в Ливане у нас более 300 солнечных дней, и мы можем полагаться на солнце более 10 месяцев в году. Это хорошо, люди начинают устанавливать панели. Надеемся, что это останется на много поколений».
Всемирный банк назвал нынешний экономический кризис в Ливане худшим в современной истории.
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