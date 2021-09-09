Ливанцы придумали, как вернуть свет в свои дома

Этот ливанец установил на крыше своего дома солнечные панели и теперь пользуется электричеством круглосуточно. Раньше было..

[Мохаммад Чехаб, житель Ливана]:

«Нужно было найти решение, чтобы электроэнергия была круглосуточно: и ночью, и днём».

Этот ливанец установил на крыше своего дома солнечные панели и теперь пользуется электричеством круглосуточно. Раньше было не так. Из-за топливного кризиса свет часто отключали.

Из-за дефицита топлива государственные электростанции работают по несколько часов в день, если вообще включаются. Многие ливанцы провели лето, изнывая от жары в квартирах без кондиционеров. От содержимого холодильников приходилось избавляться, а ещё – выстаивать многочасовые очереди за бензином.

Многие говорят, что условия хуже, чем во время гражданской войны 1975-90 годов.

Люди ищут альтернативы. Одним из решений стали солнечные панели.

[Алан Бу Наср, сооснователь Mectric Engineers]:

«Последние несколько месяцев телефон звонит не прекращая. У нас уже четыре команды по установке вместо двух, поскольку к нам обращается всё больше людей».

Как оказалось, многие ливанцы не подозревали, какой ресурс имеется в их стране.

[Алан Бу Наср, сооснователь Mectric Engineers]:

«Люди обнаружили, что в Ливане у нас более 300 солнечных дней, и мы можем полагаться на солнце более 10 месяцев в году. Это хорошо, люди начинают устанавливать панели. Надеемся, что это останется на много поколений».

Всемирный банк назвал нынешний экономический кризис в Ливане худшим в современной истории.

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