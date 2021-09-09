ЕС готовится к наплыву афганских беженцев и нелегальных мигрантов

Евросоюз готовится к наплыву афганских беженцев, который может оказаться очень большим. Многие боятся оставаться в Афганистане,..

Евросоюз готовится к наплыву афганских беженцев, который может оказаться очень большим. Многие боятся оставаться в Афганистане, где к власти пришла запрещённая в России и других странах группировка «Талибан»*.

Европейское агентство «Фронтекс» ожидает, что искатели убежища устремятся по разным маршрутам. Это будут и традиционные – например, из Турции в Грецию, и новые – например, через Беларусь.

При этом под видом беженцев из Афганистана могут прибыть афганцы, уже живущие в других странах.

[Фабрис Лежжери, глава агентства «Фронтекс»]:

«Мы ожидаем, что люди, нуждающиеся в международной защите, будут пытаться бежать из Афганистана. Но в Евросоюз также, вероятно, попытаются попасть и зарубежные афганцы, живущие в регионах, где экономическая ситуация не очень хорошая».

Сейчас «Фронтекс» наблюдает за афганскими общинами в Турции, Иране, Пакистане, Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане.

После миграционного кризиса в 2015-2016 годах Евросоюз стремится усовершенствовать миграционную систему. Теперь он быстрее депортирует тех, у кого нет права на убежище.

[Фабрис Лежжери, глава агентства «Фронтекс»]:

«Теперь мы не можем вернуть афганцев в Афганистан. Это невозможно. Но мы можем выслать людей, которые выдают себя за афганцев, не будучи ими. Мы можем их выслать, и мы должны это сделать».

Пограничники уже научились точнее определять, откуда прибывают беженцы. Также на КПП работают эксперты. Они могут определить национальность человека по его речи.

*«Талибан» – движение, которое в России причислено к террористическим и запрещено

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