14 000 мигрантов, направляющихся в США, застряли в Колумбии

Очередной пограничный кризис разворачивается в тысячах километров от американо-мексиканской границы. Эти мигранты направляются в США, но..

Очередной пограничный кризис разворачивается в тысячах километров от американо-мексиканской границы. Эти мигранты направляются в США, но застряли в колумбийском городке Некокли словно в бутылочном горлышке.

Они ждут очереди на въезд в Панаму, куда их доставляют на лодках.

[Хорхе Тобон Кастро, мэр Некокли]:

«У нас очередной кризис, поскольку в Некокли застряли более 14 тысяч мигрантов. Ежедневно в город прибывает 1000 или 1200 мигрантов, а мы можем переправить на лодках только 500».

Большинство мигрантов – гаитяне и кубинцы, есть и африканцы из таких стран, как Гана и Мали.

Поток искателей убежища резко увеличился после отмены карантинных ограничений и открытия границ. В августе власти Колумбии и Панамы договорились пропускать через границу 650 мигрантов в день. Позже квоту снизили до 500 человек.

Но желающих пересечь границу с каждым днём больше, поэтому в Некокли уже вырос палаточный лагерь. Мигранты говорят, что ожидание им обходится дорого.

[Луис, мигрант с Гаити]:

«Здесь очень тяжёлая жизнь, потому что всё дорожает – еда и плата за проживание. А мы путешествуем вчетвером. Очень трудно. Я пришёл сюда не для того, чтобы остаться. Я хочу пересечь границу, но это трудно».

Многие мигранты рассказывают, как по дороге их ограбили или причинили другой вред. Но впереди их ждёт ещё немало опасностей. Когда они пересекут залив Ураба, им придётся нанимать нелегальных проводников, чтобы пройти через тропические леса Панамы.

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