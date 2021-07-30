Как неприметный городок помог заложить основы современной Олимпиады

На первый взгляд – обычный рыночный городок в английском графстве Шропшир. Но Мач-Венлок хранит историю, полную..

На первый взгляд – обычный рыночный городок в английском графстве Шропшир. Но Мач-Венлок хранит историю, полную спортивной славы.

В 1850 году здесь прошли первые в современной истории Олимпийские игры, которые заложили основу для нынешних международных Олимпиад.

Состязания основал местный врач Уильям Пенни Брукс. Так он хотел поощрить физическую активность среди местного населения. А вдохновили его, конечно, древние греки.

[Мак Бардсли, председатель Олимпийского общества Мач-Венлока]:

«Он знал, что здоровье у местных жителей не такое хорошее, как хотелось бы. Он стал думать, что делать, и решил попробовать привести людей в хорошую физическую форму. Он работал с детьми в школе, а потом решил сделать что-то и со взрослыми. Он сказал: «Мы можем проводить игры и стимулировать людей тренироваться, чтобы они могли участвовать в этих играх»».

Брукс основал Олимпийское общество Мач-Венлока. Именно оно создало некоторые традиции, которые до сих пор соблюдают на Олимпиадах. Это, например, церемония вручения медалей, а также шествия, сравнимые с торжествами по случаю открытия Игр.

[Крис Кэннон, работник архива]:

«Он очень хотел вовлечь всех. Итак, он проводил шествие по городу. Вы не смогли бы принять участие в этих играх, если бы не участвовали в его шествии. А теперь у нас есть церемония открытия Олимпийских игр, где все атлеты также маршируют».

После проведения первых Олимпийских игр в Мач-Венлоке в октябре 1850 года мероприятие Брукса продолжало расти. Его работа в конечном итоге привлекла внимание французского историка барона Пьера де Кубертена, который впоследствии основал Международный Олимпийский комитет.

Вклад города в олимпийскую историю был отмечен на Летних Играх в Лондоне в 2012 году. Один из талисманов получил имя «Венлок».

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