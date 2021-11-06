Как лошади и верблюды спасут вечную мерзлоту от таяния

Пока экологи бьют тревогу из-за таяния вечной мерзлоты, российский учёный Сергей Зимов действует. Он и его..

Пока экологи бьют тревогу из-за таяния вечной мерзлоты, российский учёный Сергей Зимов действует. Он и его сын Никита придумали, как защитить хрупкую экосистему Арктики.

Это северо-восток Якутии, но вечная мерзлота здесь уже – редкость.

[Сергей Зимов, эколог]:

«Недалеко отсюда расположен полюс холода. Вот в эту сторону – 130 километров – берег Ледовитого океана. Это одно из самых холодных мест на Земле, а мерзлоты нет».

Таяние мерзлоты приносит много проблем. Одна из них – выделение органического углерода и метана. Лёд тает, обнажаются корни травы, которую ели ещё мамонты. Органика гниёт, и образуются газы, причём процесс ускоряется.

[Никита Зимов, эколог]:

«Малюсенькие такие корешки, но если возьмёте вес всех этих корешков, этой гниющей органики в мерзлоте, только на территории одной Якутии вес этих корешков и этой органики больше веса всей надземной биомассы планеты».

Сергей Зимов считает, что остановить таяние вечной мерзлоты помогут крупные животные. В 96-м году он основал в Якутии заповедник «Плейстоценовый парк». Идея в том, чтобы возродить мамонтовые тундростепи.

Для этого заповедник заселяют крупными травоядными. Сейчас здесь живут якутские лошади, северные олени, лоси, зубры и верблюды. Они поедают мох, а на его месте вырастает трава. Земля становится суше и плодороднее, а органика не уходит в вечную мерзлоту.

Кроме того, зимой животные вытаптывают снег. Снежный покров становится тоньше, и почва лучше промерзает.

[Сергей Зимов, эколог]:

«Там, где в экосистемах много животных, температура мерзлоты снижается на 4 градуса, а это значительно больше, чем то, о чём договаривались во время Парижских соглашений».

Отец и сын считают, что обширные территории в Арктике можно превратить в плодородные пастбища с миллионами животных. Это принесёт пользу климату всей планеты.

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