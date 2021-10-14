Кроссовки из кофе и зеркало из футболок показали в Петербурге

Эти рюкзаки – из остатков парашютов. Они в единственном экземпляре. А такие сумочки из рыбьей кожи..

[Ольга Вирио, дизайнер]:

«Они первыми сделали кроссовки из кофе. Здесь в каждой паре кроссовок – шесть пластиковых бутылок и 150 граммов того, что остаётся жмых спитый».

Эти рюкзаки – из остатков парашютов. Они в единственном экземпляре. А такие сумочки из рыбьей кожи уже продаются в магазинах Финляндии – так же, как и эти водонепроницаемые кроссовки. Они из кофе.

Это выставка «Культура быта» в Петербурге. Более 30 дизайнеров из Норвегии, Швеции, Финляндии и других северных стран представили одежду, обувь и предметы интерьера из отходов. Это полностью перерабатываемые материалы.

Здесь немало новаторских идей. К примеру, вот эти потолочные светильники датского дизайнера сделаны из целлюлозы и водорослей.

[Ольга Вирио, дизайнер]:

«Он вываривает из этих водорослей массу, содержащую альгинаты, и здесь такой натуральный клей получается. И прессует из них такие чудесные вещи».

Скандинавские страны с конца прошлого века используют безвредные методы переработки отходов, которые не вредят окружающей среде. Эти офисные стулья из рыболовных сетей и мусора, выловленного из океана, предлагает дизайнер из Норвегии.

Специалисты из России начали перенимать опыт соседей. Треть экспонатов на выставке – от русских дизайнеров. Как вот эта ширма в качестве модульного кабинета.

[Ольга Вирио, дизайнер]:

«Бутылки от молока «Простоквашино», от «Бонавкы», «Кока-Колы», из них делают гранулят пластиковый, а его впоследствии вытягивают вот в такое волокно, и получается нетканый материал».

Северные страны используют современные технологии, которые позволяют перерабатывать 70% промышленных и бытовых отходов. Шведы, к примеру, за 20 лет достигли 99-процентного уровня рециклинга. А в Норвегии своего мусора уже не хватает, чтобы постоянно получать энергию от его переработки, поэтому его начали покупать у других стран.

Выставка «Культура Быта» проходит в рамках фестиваля «Недели Северных стран на Северо-Западе России». Он родился в 2010 году.

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