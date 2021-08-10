Горят крупнейшие в мире болотные угодья

В Бразилии охвачены огнём крупнейшие в мире болотные угодья. За два дня пламя распространилось более чем..

[Ане Аленкар, Амазонский институт экологических исследований]:

«Болота сильно страдают от пожаров. В прошлом году было даже ещё хуже. Из-за этого эта природная зона – в большой опасности».

В Бразилии охвачены огнём крупнейшие в мире болотные угодья. За два дня пламя распространилось более чем на тысячу гектаров территории в регионе Поконе.

По словам учёных из Амазонского института экологических исследований, ситуацию с пожарами всё сложнее брать под контроль из-за изменения климата. По их прогнозам, в ближайшие несколько десятилетий в Бразилии может стать ещё на 4-5 градусов жарче.

Пожары в Амазонии редко возникают сами. Как правило, они вызваны человеческой деятельностью. К примеру, после незаконной вырубки лесов земли специально выжигают под пастбища. Огонь используют и в традиционном земледелии. В условиях засушливой погоды он часто выходит из-под контроля.

В июле президент Бразилии Жаир Болсонару на 4 месяца запретил разжигать огонь под открытым небом. Он также направил военных на защиту региона от пожаров и обезлесенья.

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