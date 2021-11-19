Пакистанцы задыхаются из-за горящих полей
Едкий дым не даёт дышать жителям пакистанского города Лахор. На днях местный воздух был самым грязным..
Дата загрузки: 2021-11-19
Заводы, фабрики, мелкие предприятия и автомобили – это постоянная причина смога в столице Пенджаба. Сейчас добавилась горящая стерня на полях.
[житель Лахора]:
«После сбора урожая фермеры сжигают отходы на полях. Так делают не только в Пакистане, но и в соседней Индии. От нас дым идёт к ним, а от них к нам».
Последние дни индекс качества воздуха держится близ отметки в 300. То есть загрязнение очень высокое, а временами – катастрофическое.
Власти Пакистана пока ничего не делают. Министерство сельского хозяйства Пенджаба просто предупредило людей об опасности.
[Рана Али Аршад, сотрудник Министерства сельского хозяйства]:
«Смог вреден для людей всех возрастов, но особенно – для пожилых и детей. Сейчас стало больше сердечных и респираторных заболеваний. Сначала страдают лёгкие, а потом у человека может начаться депрессия».
В соседней Индии воздух сейчас тоже очень грязный. В Нью-Дели из-за смога много детей попало в больницы. Правительство страны временно закрыло пять угольных электростанций рядом с городом, приостановили строительство. В столицу также запретили въезд грузовикам.
Между тем жители Лахора подают жалобы в суд на городские власти. Обвиняют их в бездействии. Чиновники в ответ заявляют, что проблема раздута, и перекладывают ответственность на Индию.
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