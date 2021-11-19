Пакистанцы задыхаются из-за горящих полей

Едкий дым не даёт дышать жителям пакистанского города Лахор. На днях местный воздух был самым грязным..

Едкий дым не даёт дышать жителям пакистанского города Лахор. На днях местный воздух был самым грязным в мире.

Заводы, фабрики, мелкие предприятия и автомобили – это постоянная причина смога в столице Пенджаба. Сейчас добавилась горящая стерня на полях.

[житель Лахора]:

«После сбора урожая фермеры сжигают отходы на полях. Так делают не только в Пакистане, но и в соседней Индии. От нас дым идёт к ним, а от них к нам».

Последние дни индекс качества воздуха держится близ отметки в 300. То есть загрязнение очень высокое, а временами – катастрофическое.

Власти Пакистана пока ничего не делают. Министерство сельского хозяйства Пенджаба просто предупредило людей об опасности.

[Рана Али Аршад, сотрудник Министерства сельского хозяйства]:

«Смог вреден для людей всех возрастов, но особенно – для пожилых и детей. Сейчас стало больше сердечных и респираторных заболеваний. Сначала страдают лёгкие, а потом у человека может начаться депрессия».

В соседней Индии воздух сейчас тоже очень грязный. В Нью-Дели из-за смога много детей попало в больницы. Правительство страны временно закрыло пять угольных электростанций рядом с городом, приостановили строительство. В столицу также запретили въезд грузовикам.

Между тем жители Лахора подают жалобы в суд на городские власти. Обвиняют их в бездействии. Чиновники в ответ заявляют, что проблема раздута, и перекладывают ответственность на Индию.

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