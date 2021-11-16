Камбоджа ждёт вакцинированных туристов

Камбоджа готовится к возвращению международных туристов. Эта азиатская страна, известная своими таинственными храмовыми комплексами и пышными..

Камбоджа готовится к возвращению международных туристов. Эта азиатская страна, известная своими таинственными храмовыми комплексами и пышными дворцами, ослабила карантинные меры.

Более полутора лет тут действовали строгие правила. По приезду нужно было сидеть в изоляции. Теперь же для вакцинированных туристов это правило отменили. Правда,все приезжающие не ранее, чем за 72 часа до визита, также должны получить отрицательный тест на ковид.

Многие камбоджийцы жили за счёт туристов. Они рады, что смогут восстановить работу.

[Мен Ванна, владелица сувенирного магазина]:

«Правильное решение, потому что, когда туристы вернутся, я смогу больше продать. Этих денег хватит, чтобы накормить детей. Чем больше приезжает туристов, тем лучше это для моего бизнеса».

Что касается невакцинированных гостей, то они тоже могут приехать. Но им придётся провести на карантине 14 дней.

[Хеанг Сарит, владелец ресторана]:

«Я готов принимать туристов и следовать в ресторане всем мерам предосторожности. Например, тут есть антисептики, и будут измерять температуру».

В стране вакцинировано почти 90% населения. Это более 16 миллионов человек. Среди стран Азии это один из самых высоких показателей.

Короткая ссылка на эту страницу: