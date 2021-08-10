В мире отмечают 30-летие первого веб-сайта

Опубликовать фото в соцсети или сделать покупку в интернет-магазине. Сегодня это привычное занятие для миллионов людей...

Опубликовать фото в соцсети или сделать покупку в интернет-магазине. Сегодня это привычное занятие для миллионов людей. Но всемирной паутины могло и не быть, если бы не разработка молодого английского инженера-программиста. 30 лет назад сэр Тим Бернерс-Ли запустил первый в мире веб-сайт.

Бернерс-Ли работал в ЦЕРНЕ – Европейской организации по ядерным исследованиям. С 1989 года он начал думать над способами идентификации и поиска цифровых объектов с помощью программного обеспечения браузера. А уже в августе 1991 запустил веб-сайт info.cern.ch, посвящённый информации о его проекте World Wide Web.

Сегодня существует более миллиарда 800 миллионов веб-сайтов, на которые заходят около трёх миллиардов пользователей. И всё благодаря тому, что Бернерс-Ли не запатентовал свою технологию, а наоборот, предоставил к своей разработке свободный доступ.

В интервью 2019 года он объяснил, почему недавно выпустил книгу правил, регулирующих поведение в Интернете. Она призвана противодействовать распространению дезинформации, массовой слежки и государственной цензуры.

[сэр Тим Бернерс Ли, создатель первого веб-сайта]:

«Это новый мир, в котором большая часть жизни нашего общества фактически определяется тем, как работают социальные сети и так далее. И нет ни одной книги правил, написанной сто лет назад».

Кстати, именно Бернерс-Ли и его помощники придумали URL, протокол HTTP и язык HTML, которые легли в основу современной Всемирной паутины.

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