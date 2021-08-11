Пожары в Греции дезориентировали аистов. В это время года птицы обычно пролетают через страну в направлении..

Пожары в Греции дезориентировали аистов. В это время года птицы обычно пролетают через страну в направлении Африки. Но сейчас они сбились с курса и наталкиваются на линии электропередачи.

[Мария Ганоти, глава организации по защите животных]:

«Птицы напуганы. Они падают на электрические провода, и их бьёт током. Мёртвых аистов так много, что жители Афин собирают их туши у себя на лужайках».

Аисты летят из центральной Европы и с севера Греции. Они пересекают Аттику и собираются возле мыса Сунион в 70 километрах от столицы. Там птицы ждут благоприятного северного ветра. Он поможет им преодолеть Средиземное море и добраться до места зимовки.

К сожалению, в этот раз время миграции совпало с пожарами. Всех пострадавших птиц лечат и отвозят к месту, где их стаи начинают свой путь через Средиземноморье.

При этом аисты – лишь малая часть всех животных, которые пострадали от огня. Пожары уничтожили тысячи гектаров лесов, поэтому в центре помощи работы сейчас невпроворот.

[Мария Ганоти, глава организации по защите животных]:

«Некоторые животные здесь умрут. Например, черепахи. Если они вдохнули много дыма, если есть внутренние ожоги, они не смогут есть и умрут. С этим ничего не поделаешь».

Пожары на окраинах Афин за пять дней уничтожили восемь тысяч гектаров леса, а также убили диких животных, сожгли машины и дома и вынудили людей эвакуироваться. К понедельнику пожары в Аттике были локализованы. Но остаются другие крупные очаги, например, на острове Эвбея.

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