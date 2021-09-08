Сильное землетрясение произошло в Мексике близ популярного курорта Акапулько. Оно было силой 7 баллов. Подземные толчки..

Сильное землетрясение произошло в Мексике близ популярного курорта Акапулько. Оно было силой 7 баллов. Подземные толчки ощущались и в столице Мехико в 300 километрах от эпицентра.

Землетрясение произошло ночью. В некоторых районах в пригороде Мехико отключился свет. По словам очевидцев, перепуганные жители выбегали из тёмных зданий в пижамах и были вынуждены оставаться на улице под дождём.

Подземные толчки спровоцировали камнепады с гор. Кое-где валуны повредили стены и повалили деревья. При этом, по словам властей, пострадавших нет. О серьёзных повреждениях инфраструктуры в штатах Герреро, Оахака и Мехико также не сообщается.

[Клаудиа Шейнбаум, мэр Мехико]:

«Секретарь службы гражданской защиты пролетел над Мехико три раза и не обнаружил никаких повреждений».

Как сообщает Национальная сейсмологическая служба, очаг землетрясения находился в 14 километрах от Акапулько на глубине всего 12 километров. Поэтому подземные толчки были сильными. То, что обошлось без жертв, можно назвать чудом.

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