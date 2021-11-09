В Сьерра-Леоне прошли массовые похороны жертв взрыва бензовоза

Массовые похороны жертв взрыва бензовоза прошли в Сьерра-Леоне. На кладбище в пригороде Фритауна привезли 76 тел...

Массовые похороны жертв взрыва бензовоза прошли в Сьерра-Леоне. На кладбище в пригороде Фритауна привезли 76 тел.

Всего погибших 115. Многих опознать так и не смогли, поскольку люди сильно обгорели. Некоторых из тех, кого удалось опознать, забрали родственники.

В церемонии участвуют президент страны и высокопоставленные чиновники.

[Джулиус Маада Био, президент Сьерра-Леоне]:

«Мы выясним, что случилось и что к этому привело. И мы – не только правительство или местные власти, а всё общество – должны подумать, как предотвратить такие бедствия».

Трагедия произошла в прошлую пятницу. В густонаселённом пригороде Фритауна столкнулись грузовик и бензовоз, который поворачивал на заправочную станцию. Водители вышли из машин и сказали очевидцам уходить подальше от места аварии.

Однако многие захотели набрать вытекающее из бензовоза топливо. На дороге из-за собравшейся толпы образовалась пробка. Вскоре прогремел взрыв, и начался пожар. Около ста человек погибли на месте. Примерно столько же пострадали.

Среди погибших и те, чьи автомобили стояли в пробке. Взрыв и пожар повредили близлежащие здания, в которых находились квартиры, магазины и кафе. Много людей остались без крова.

Больницы во Фритауне теперь переполнены и плохо справляются с нагрузкой. У большинства пострадавших сильные ожоги, а средств для лечения не хватает. Всемирная организация здравоохранения уже направила 6000 тонн медикаментов в Сьерра-Леоне.

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