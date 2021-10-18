На Бали произошло землетрясение, есть жертвы

Кадры с индонезийского острова Бали, который так любят туристы. Здесь произошло землетрясение. Эту женщину придавило деревом...

Кадры с индонезийского острова Бали, который так любят туристы. Здесь произошло землетрясение. Эту женщину придавило деревом. К счастью, она жива.

Без жертв всё же не обошлось. Сообщается о троих погибших. Двоих из них завалило вызванным толчками оползнем. Также погибла трёхлетняя девочка – на неё упали обломки дома.

Подземные толчки были силой 4,8 балла. Эпицентр залегал на глубине 10 километров. Пострадали округа Карангасем и Бангли в западной части острова. В регионе работают спасатели. Тех, чьи дома разрушены, эвакуировали. Также эвакуируют жителей посёлка, дорогу к которому завалило оползнем.

В других районах Бали сильных повреждений нет. Толчки также ощущались на соседнем острове Ломбок.

Напомним, Бали был полтора года закрыт для туристов из-за пандемии и на прошлой неделе открылся. Остров готов встречать путешественников из 19 стран, но России в списке пока нет.

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