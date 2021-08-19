Якутское село сгорело почти полностью

Тяжёлые кадры из Якутии. На этом месте был посёлок Бясь-Кюёль, пока до него не добрался лесной..

Тяжёлые кадры из Якутии. На этом месте был посёлок Бясь-Кюёль, пока до него не добрался лесной пожар. Это произошло около двух недель назад. Село сгорело почти полностью. 41 жилой дом, включая семь многоквартирных, 24 бани, 15 гаражей, семь коровников, лесопилка…

Человеческих жертв, к счастью, удалось избежать – людей успели эвакуировать.

[Ефим Павлов, житель Бясь-Кюёля]:

«Это быстро всё произошло. Здесь пожарные машины работали, где соседи, хотели потушить, но, видите, сильный был… Из-за этого не смогли отстоять свои дома».

Погорельцев – более 170 человек. Власти выплатили им по 30 тысяч рублей на нужды первой необходимости.

[Ефим Павлов, житель Бясь-Кюёля]:

«У меня полностью всё… У меня двухэтажный дом тут был 15-го года. Я построился. Рядом был гараж, тоже новый, я в прошлом году построил, хотел в этом году газ завести – не успел документы сделать. Баня…»

Якутия – самый большой и при этом один из самых пожароопасных регионов России. В последние годы республика горит ещё интенсивнее. В этом году дым от пожаров дошёл до Северного полюса.

По данным на 16 августа, в регионе полыхало 163 пожара. С начала года было выжжено семь миллионов гектаров леса. По территории это примерно как вся Ирландия.

С 1 июля жителям Якутии запрещено посещать леса. С 13 августа здесь, а также в Иркутской области из-за пожаров ввели межрегиональный режим ЧС.

С огнём борются, но, по словам самих пожарных, сил не хватает.

[Алексей Побат, пожарный Авиалесоохраны]:

«Людей мало. Работать никто не идёт, потому что не платят. Остались одни энтузиасты, как мы говорим. На голом энтузиазме все работают. Наверное, от любви к своей профессии просто». [Александр Маканов, пожарный Авиалесоохраны]:

«Нам бриться нельзя, уже 47 день тут сидим в лесу. Домой охота… Очень сильно охота. Дождей надо, дождей. Дождей бы сюда привезли!» [Алексей Побат, пожарный Авиалесоохраны]:

«Боимся, конечно. Наверное, дурак только не боится… Боимся, но мы обучены, у нас есть опыт. Только на это и опираемся».

Впрочем, в МЧС заявляют, что ситуацию с пожарами постепенно удаётся стабилизировать – очагов уже стало гораздо меньше.

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