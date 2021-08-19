Якутское село сгорело почти полностью
Тяжёлые кадры из Якутии. На этом месте был посёлок Бясь-Кюёль, пока до него не добрался лесной..
Дата загрузки: 2021-08-19
Человеческих жертв, к счастью, удалось избежать – людей успели эвакуировать.
[Ефим Павлов, житель Бясь-Кюёля]:
«Это быстро всё произошло. Здесь пожарные машины работали, где соседи, хотели потушить, но, видите, сильный был… Из-за этого не смогли отстоять свои дома».
Погорельцев – более 170 человек. Власти выплатили им по 30 тысяч рублей на нужды первой необходимости.
[Ефим Павлов, житель Бясь-Кюёля]:
«У меня полностью всё… У меня двухэтажный дом тут был 15-го года. Я построился. Рядом был гараж, тоже новый, я в прошлом году построил, хотел в этом году газ завести – не успел документы сделать. Баня…»
Якутия – самый большой и при этом один из самых пожароопасных регионов России. В последние годы республика горит ещё интенсивнее. В этом году дым от пожаров дошёл до Северного полюса.
По данным на 16 августа, в регионе полыхало 163 пожара. С начала года было выжжено семь миллионов гектаров леса. По территории это примерно как вся Ирландия.
С 1 июля жителям Якутии запрещено посещать леса. С 13 августа здесь, а также в Иркутской области из-за пожаров ввели межрегиональный режим ЧС.
С огнём борются, но, по словам самих пожарных, сил не хватает.
[Алексей Побат, пожарный Авиалесоохраны]:
«Людей мало. Работать никто не идёт, потому что не платят. Остались одни энтузиасты, как мы говорим. На голом энтузиазме все работают. Наверное, от любви к своей профессии просто».
[Александр Маканов, пожарный Авиалесоохраны]:
«Нам бриться нельзя, уже 47 день тут сидим в лесу. Домой охота… Очень сильно охота. Дождей надо, дождей. Дождей бы сюда привезли!»
[Алексей Побат, пожарный Авиалесоохраны]:
«Боимся, конечно. Наверное, дурак только не боится… Боимся, но мы обучены, у нас есть опыт. Только на это и опираемся».
Впрочем, в МЧС заявляют, что ситуацию с пожарами постепенно удаётся стабилизировать – очагов уже стало гораздо меньше.
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