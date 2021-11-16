Как Минск стал меккой миграционного туризма

Житель Ирака Камаран вспоминает свою поездку в Беларусь. Там он побывал в прошлом месяце с женой..

[Камаран Мохаммед, житель Ирака]:

«Каждая виза обошлась мне в 1400 долларов. Я надеялся быстро приехать в Германию».

Житель Ирака Камаран вспоминает свою поездку в Беларусь. Там он побывал в прошлом месяце с женой и тремя детьми как турист.

Прибыв в Минск, семье удалось перейти белорусско-польскую границу. Впрочем, ненадолго. 31 октября их депортировали домой.

[Камаран Мохаммед, житель Ирака]:

«Мы приехали в Беларусь, сделали видео, атмосфера была хорошая. Куда мы попали, осознали только в лесу. Там мы пережили столько страданий, что никогда не забудем».

Тысячи людей остаются у границы с Польшей в надежде перейти на сторону ЕС. Им холодно, не хватает еды, воды и лекарств.

По словам польских и литовских чиновников, у них есть доказательства того, что белорусские туроператоры с мая упростили въезд в страну для жителей Ближнего Востока. Одновременно авиаперевозчики увеличили число рейсов. По мнению ЕС, Минск создал искусственный миграционный кризис в ответ на санкции.

При этом Александр Лукашенко говорит, власти не имеют отношения к проблеме. Он также добавляет, что не собирается останавливать людей, которые стремятся в Западную Европу.

В целом к границе едут иракцы, сирийцы, афганцы и граждане других стран. Многие готовы к временным трудностям.

[Варзер Ибрагим, житель Ирака]:

«Когда я смотрю на ситуацию там… Опасно здесь, а не там. Там, в Беларуси, в Польше, просто временные неудобства. Возможно, неделя или две. Это время пройдёт. А тут ты умираешь каждый день».

При этом поступают сообщения, что иракские курды уже обсуждают с властями Беларуси возможность эвакуации своих соотечественников обратно на родину.

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