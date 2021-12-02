«Омикрон»: ужесточают пограничный контроль и правила для путешествий

«Омикрон» гуляет по планете. Многие страны, включая Россию, США, Францию и Японию, возвращают более строгий пограничный..

«Омикрон» гуляет по планете. Многие страны, включая Россию, США, Францию и Японию, возвращают более строгий пограничный контроль и правила для воздушных путешественников из-за нового штамма коронавируса.

Так, Россия ограничила въезд из нескольких африканских стран. Имеется в виду юг континента, где впервые выявили «Омикрон».

А в США все прибывающие в страну на самолётах, включая и граждан США, и иностранцев, должны предъявить негативный тест на COVID. Причём, сделанный не раньше, чем за день до вылета.

Всемирная организация здравоохранения говорит, что ограничения для путешественников уже ввели около 60 стран. Она призывает правительства не делать этого. По словам представителей

ВОЗ, запреты на путешествия не замедлят распространение вируса, зато станут тяжёлым бременем для простых граждан.

[Майк Райан, представитель ВОЗ]:

«Большинство стран не смогут полностью изолироваться и закрыться герметично. Все мы это знаем и уже видели».

«Омикрон» выявили уже, по меньшей мере, в 24 странах. Однако в ВОЗ говорят, что большинство случаев – это лёгкие формы заболевания.

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:

«Надейтесь на лучшее, готовьтесь к худшему».

Вот что сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции. Она также добавила, что страны блока должны продолжать программу вакцинации.

Что же известно о новом варианте? Его около недели назад выявили в ЮАР. Считают, что этот штамм более устойчив к вакцинам и при этом более заразный. Тяжёлых форм заболевания он не вызывает, но симптомы у него не совсем обычные.

Так, врачи из ЮАР говорят, что большинство пациентов, заражённых «Омикрон», жалуются на сильную усталость и разбитость.

Между тем, ВОЗ начала переговоры о новом международном договоре, который поможет предотвращать и контролировать будущие пандемии. Он включит обмен данными и генетической информацией о новых вирусах, а также распределение вакцин и препаратов.

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