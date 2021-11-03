Снова QR-коды и маски: в Нидерландах ужесточают антиковидные меры

Снова маски и QR-коды. В Нидерландах ужесточают антиковидные меры на фоне очередной вспышки эпидемии. Новые правила..

Снова маски и QR-коды. В Нидерландах ужесточают антиковидные меры на фоне очередной вспышки эпидемии. Новые правила вступают в силу 6 ноября.

QR-коды выдают вакцинированным и переболевшим коронавирусом, а также тем, у кого отрицательный тест на COVID. Действует он только сутки. Без QR-кода не пустят в театры, музеи, спортзалы и даже на открытые террасы кафе.

Во всех общественных местах также придётся надевать маски.

[Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов]:

«Сейчас маски нужны только в общественном транспорте и в некоторых зонах аэропортов. С субботы они также станут обязательными на станциях, платформах и по всему аэропорту. Кроме того, маски понадобятся во всех общественных закрытых помещениях, таких как правительственные здания, магазины, библиотеки, больницы и дома престарелых».

Людям также рекомендуют работать удалённо хотя бы половину своего рабочего времени.

В стране большинство карантинных мер отменили в конце сентября. Однако вскоре снова стало расти количество новых заражений за сутки. 31 октября выявили более 8000 случаев COVID-19. Это самый высокий показатель с июля.

Больницы перестали принимать пациентов, которым не нужна срочная медицинская помощь. Свободные койки оставляют для тяжелобольных с коронавирусной инфекцией.

Также вскоре, возможно, QR-коды станут пропуском на рабочее место. Этот вопрос правительство рассмотрит на следующей неделе.

В Нидерландах за всё время пандемии выявили более двух миллионов 100 тысяч случаев COVID-19. Скончались 18 тысяч человек.

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