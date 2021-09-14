Более $1 млрд выделят Афганистану западные доноры

Западные доноры обещают выделить на гумпомощь Афганистану более миллиарда долларов США. В стране усугубляется кризис после..

[Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН]:

«Гуманитарная помощь не решит проблемы, если экономика Афганистана рухнет. И мы знаем, что этот риск огромен, и очень не хватает наличных денег. Если банки не начнут работать, мы даже не сможем платить нашему персоналу».

Западные доноры обещают выделить на гумпомощь Афганистану более миллиарда долларов США. В стране усугубляется кризис после того, как власть там захватило движение «Талибан»*, запрещённое в России и других странах.

Как показывают исследования ООН, ещё до прихода талибов*, половина населения страны зависела от гуманитарной помощи. Это примерно 18 миллионов человек. Теперь эта цифра стремительно растёт. И всё это на фоне засухи и нехватки базовых продуктов питания.

До повторного прихода «Талибана»* страна 20 лет получала миллиарды долларов международной помощи. Теперь потоки средств перекрыли. У банкоматов в Кабуле и других городах выстраиваются огромные очереди из желающих снять денег. Кроме того, с июля никто из работников государственного сектора, включая клерков и полицейских, не получал зарплат.

Некоторые участники донорской конференции сказали, что мир обязан помогать простым афганцам, независимо от того, кто у власти. Но пока финансы остаются главным рычагом давления Запада на талибов*.

И одно из главных требований со стороны остального мира – не нарушать права женщин. Захватив власть, талибы пообещали, что в этот раз женщинам позволят учиться и работать. Однако теперь группировка начинает подробнее описывать новые правила, и они очень отличаются от того, что было последние 20 лет.

Как говорит «Талибан»*, женщинам по-прежнему нельзя будет работать или учиться вместе с мужчинами. Для них обещают построить отдельные университеты, больницы и другие учреждения. А вот в правительстве и СМИ их не будет. Их также уже начали увольнять из банков.

Во время предыдущего правления талибов* в Афганистане женщинам вообще нельзя было работать. А выходить из дома разрешалось лишь в сопровождении мужчин. За 20 лет при светском правительстве более 20% женщин стали работать.

*«Талибан» – движение, которое в России признано террористическим и запрещено

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