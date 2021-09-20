Тысячи гаитян собрались под мостом между США и Мексикой

Около 14 тысяч человек собрались под мостом, который соединяет американский штат Техас и мексиканский город Сьюдад-Акунья...

Около 14 тысяч человек собрались под мостом, который соединяет американский штат Техас и мексиканский город Сьюдад-Акунья. В основном, это нелегальные мигранты с Гаити. У них на родине недавно произошло разрушительное землетрясение.

Люди бегут в поисках работы и лучшей жизни. Здесь они живут в палатках, шалашах или просто под открытым небом. Многие с детьми. При этом с американской стороны людей уже начали перемещать в миграционные центры. Сотни депортируют обратно в Гаити.

В воскресенье домой вернулось около 300 гаитян. Для этого выделили три самолёта. Некоторые депортированные рассказали, что им не сообщили, куда их везут.

[Стефани, депортированная мигрантка]:

«Я уехала с Гаити в поисках лучшей жизни, потому что здесь молодёжь, даже если заканчивает обучение, не может найти никакой работы. Мы ходим по улицам без копейки в кармане. Поэтому многие молодые вступают в преступные группировки». [Мондесир, депортированный мигрант]:

«Я потратил около 15 тысяч долларов на путешествие из Бразилии, проехал через Мексику в Техас. Я мог бы инвестировать эти деньги здесь, мог бы начать бизнес».

Под мостом на границе собрались также мигранты из других стран. Многие из Центральной Америки, Бразилии и Чили.

А вот так мигранты перебираются с мексиканской стороны в штат Техас. Нашли мелкий участок на реке Рио-Гранде и протянули верёвку.

[Ролин, мигрант из Гаити]:

«Боюсь, что меня депортируют. В Гаити у нас убили президента. Там опасно, нет работы, много преступников. У нас много сложностей. Я хочу найти здесь работу, чтобы помочь семье: братьям, сёстрам, понимаете?»

Часть людей возвращается на мексиканскую сторону за продуктами. Однако обратно впускают не всех.

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