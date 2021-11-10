Ядовитая пена покрыла реку Джамна в Индии

На огромную ванну стала похожа река Джамна в районе Нью-Дели. Она буквально вся покрылась ядовитой пеной...

На огромную ванну стала похожа река Джамна в районе Нью-Дели. Она буквально вся покрылась ядовитой пеной. Несмотря на это, женщины заходят в воду и молятся. Они отмечают индуистский праздник.

[жительница Нью-Дели]:

«Вода очень грязная, но выбора нет. Таков обычай – окунаться в воду во время праздника «Чхат Пуджа». Поэтому мы пришли искупаться».

Активисты говорят, что реку загрязняют текстильные фабрики. Они сбрасывают неочищенную воду после окраски тканей. При этом большинство предприятий работают в Нью-Дели нелегально.

Однако городская компания по водоснабжению заявляет, что грязная вода течёт из соседних штатов Харьяна и Уттар-Прадеш.

Жителей столицы преследует и другое бедствие – грязный воздух. После праздника Дивали Нью-Дели накрыло смогом. Во время фестиваля люди жгут свечи и запускают фейерверки. Кроме того, в сельской местности сейчас жгут солому.

[житель Нью-Дели]:

«Воздух прохладный, но в глаза будто насыпали перца. Они просто горят».

Власти Нью-Дели распорядились распылять в городе воду, чтобы смог немного оседал. Однако активисты считают эти меры недостаточными.

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