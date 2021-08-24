Древнеримский фастфуд: какую еду продавали на улицах Помпеев

Это древнеримский фастфуд. В таких лавках прохожим продавали горячую еду и напитки. Недавно так называемый термополий..

Это древнеримский фастфуд. В таких лавках прохожим продавали горячую еду и напитки. Недавно так называемый термополий стал новой старой достопримечательностью древнего города Помпеи в Италии.

Называется он «Аселлина». Сохранился почти полностью, со всей обстановкой.

В таких барах обедали в основном представители низшего и среднего классов.

В целом в Помпеях нашли почти 80 термополиев. Но этот уникален, поскольку здесь сохранились украшения и рисунки. Скорее всего, на них изображено то, что готовили в этом заведении.

[Габриэль Цухтригель, директор Археологического парка Помпеев]:

«Мы видим здесь горшки и амфоры там, где они стояли в то время. То есть можно представить, как они, а также изображения были частью повседневной жизни, а не отдельными произведениями искусства».

Отсюда посетителей ведут в «Дом Сада» и «Дом Ориона». Эти два места пока реставрируют. Здесь можно своими глазами увидеть работу археологов, которые возвращают к жизни то, что погибло около 2000 лет назад.

[Габриэль Цухтригель, директор Археологического парка Помпеев]:

«Мы хотим не только показывать окончательный результат раскопок, найденные горшки и памятники. Мы хотим показать процесс раскопок, реставрации, как всё выглядит за кулисами».

Помпеи погибли в 79 году нашей эры. Вулкан Везувий породил гигантское облако из камней, пепла и дыма высотой до 33 километров. Тепловая энергия от извержения была намного больше той, которая выделилась при взрыве атомной бомбы в Хиросиме.

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