99-летний спортсмен занял призовое место в соревнованиях

99-летний Кен Джадд участвовал в международном чемпионате по велоспорту 2021 Road Worlds For Seniors. Соревнования в Великобритании были организованы для пожилых людей.
«Нужно сосредоточиться на скорости и на том, как далеко едешь», – говорит Кен. «Я подсчитал, сколько километров и часов мне придётся проехать в день, и занимался велоспортом, поздно ночью или рано утром», – рассказал он.
5000 участников соревнования проехали 3779 километров за 26 дней. Кен Джадд занял второе место.
Кен всю жизнь занимается спортом и бросать не собирается. В прошлом году он занял седьмое место. Будет ли участвовать в соревнованиях в следующем году, пока не знает.