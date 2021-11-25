99-летний спортсмен занял призовое место в соревнованиях

99-летний Кен Джадд участвовал в международном чемпионате по велоспорту 2021 Road Worlds For Seniors. Соревнования в Великобритании были организованы для пожилых людей.

«Нужно сосредоточиться на скорости и на том, как далеко едешь», – говорит Кен. «Я подсчитал, сколько километров и часов мне придётся проехать в день, и занимался велоспортом, поздно ночью или рано утром», – рассказал он.