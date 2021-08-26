На Таймс-сквер впервые появилось колесо обозрения

Полюбоваться Манхэттеном с высоты птичьего полёта и сделать уникальное селфи. Такая возможность появилась благодаря новому аттракциону...

[жительница Нью-Йорка]:

«Мне понравилось. Было очень весело. Это нечто особенное – подняться так высоко на колесе обозрения над Таймс-сквер. Часто ли была такая возможность? Никогда».

Полюбоваться Манхэттеном с высоты птичьего полёта и сделать уникальное селфи. Такая возможность появилась благодаря новому аттракциону. На Таймс-сквер в Нью-Йорке впервые установили колесо обозрения. Его высота – 33 метра.

Колесо вмещает более 140 человек. Поездка длится 12 минут. Желающих покататься много.

Таймс-сквер называют «перекрёстком мира». До пандемии он был многолюдным туристическим местом. Ежедневно площадь пересекали 300 тысяч пешеходов и 115 тысяч машин. За год на Таймс-сквер приходили 50 миллионов человек.

Коронавирус внёс коррективы, и площадь уже не так оживлённа. Новый аттракцион должен снова привлечь людей и напомнить им о том, что жизнь продолжается.

[Вито Бруно, глава компании AM:PM Entertainment Concepts]:

«Общество снова оживает. Люди счастливы. Нью-Йорк и эта страна нуждаются в счастье прямо сейчас».

Впрочем, от колеса обозрения в восторге не все.

[жительница Нью-Йорка]:

«Можно было просто подняться на лифте в каком-нибудь отеле и рассмотреть всё получше. В общем, я попробовала колесо, но меня не впечатило. А, может быть, я просто пресыщенная жительница Нью-Йорка».

Билеты стоят от 15 до 35 долларов. При этом каждый день первые 100 человек, привившиеся от COVID-19, могут прокатиться бесплатно. Колесо обозрения будет стоять на Таймс-сквер до 12 сентября.

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