Кыргызская оппозиция протестует против результатов выборов в парламент

Кыргызские оппозиционеры собрались на митинг у здания Центральной избирательной комиссии в Бишкеке. Они не согласны с..

Кыргызские оппозиционеры собрались на митинг у здания Центральной избирательной комиссии в Бишкеке. Они не согласны с результатами выборов в парламент.

Во время электронного подсчёта голосов произошёл сбой. А когда сайт снова заработал, данные изменились. Партий, которые до этого проходили в парламент, стало меньше. ЦИК заявил, что сбой произошёл из-за небольшой технической проблемы. После этого бюллетени стали подсчитывать вручную.

Признать выборы законными отказываются пять политических сил.

[Нурдин Дуйшенбеков, кандидат от оппозиции]:

«Президент несколько раз повторял: «Честные выборы, честные выборы». Если в их честности есть хоть какие-то сомнения, а они уже появились из-за этого сбоя, который никто не может толком объяснить – что произошло, куда девались проценты, куда девались десятки тысяч голосов у конкретных партий?»

Между тем ОБСЕ называет выборы конкурентными, но считает, что в них участвовало недостаточно избирателей.

[Петер Юэль Йенсен, представитель ОБСЕ]:

«Конституционные изменения ослабили парламент, последующие обширные законодательные изменения в ключевых аспектах выборов, подавленная (избирательная) кампания и общее разочарование избирателей препятствовали нормальному участию».

Также по мнению представителей ОБСЕ, законодательство страны ограничивает гражданские и политические права людей.

В выборах участвовали более 300 кандидатов от 21 партии. Явка избирателей составила 34%. В 90-местный парламент прошли шесть политических сил. В их числе – три партии, поддерживающие нынешние власти, и две оппозиционные.

Предыдущие выборы в парламент прошли в октябре прошлого года. Их результаты были признаны недействительными из-за многочисленных нарушений.

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