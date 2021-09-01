Скелет трицератопса планируют продать за 1,5 млн евро на торгах в Париже

Полтора миллиона евро – столько надеются выручить за окаменелые кости динозавра на аукционе в Париже. Этот..

Полтора миллиона евро – столько надеются выручить за окаменелые кости динозавра на аукционе в Париже. Этот скелет трицератопса – самый крупный из всех, когда-либо найденных палеонтологами. У него даже есть имя – Большой Джон.

Окаменелые останки назвали в честь владельца земли в Южной Дакоте, где было сделано уникальное открытие. Раскопки начались в 2014 году. Учёные нашли более 200 костей и череп – это 60% скелета трицератопса.

Череп доисторического ящера в длину превышает 2 метра 60 сантиметров. Его ширина – два метра. На костяном воротнике видна рана.

[Якопо Бриано, палеонтолог]:

«Мы знаем, что между трицератопсами были драки. Свидетельств мало, но уже есть научные работы, в которых описаны травмы, нанесённые рогами. В этом случае мы ясно видим, что произошло сражение. Трицератопс, который был мельче Большого Джона, рогом пронзил костяной воротник. Он вошёл сюда и повредил эту часть».

Трицератопсы – растительноядные динозавры. Они жили от 68 до 66 миллионов лет назад на территории современной Северной Америки.

Аукцион в Париже пройдёт в конце сентября. В мире скелеты динозавров коллекционируют около десятка человек.

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