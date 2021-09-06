Военные Гвинеи свергли 83-летнего президента

В Гвинее на западе Африки произошёл государственный переворот. Эти кадры появились в социальных сетях. На них..

В Гвинее на западе Африки произошёл государственный переворот. Эти кадры появились в социальных сетях. На них 83-летний президент Альфа Конде в окружении спецназа.

В телеобращении военные объявили, что отменили конституцию и распустили правительство.

[Мамади Думбуя, командир группы войск специального назначения]:«Нищета и повальная коррупция побудили гвинейскую армию взять на себя ответственность перед суверенным народом Гвинеи. С этого момента мы решили отменить конституцию. Мы вместе напишем новую конституцию – для всей Гвинеи».

У президентского дворца в столице Конакри слышали стрельбу. Но пока неясно, кто стоит во главе переворота.

Между тем, тысячи людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать свержение президента, который правил 11 лет.

[житель Конакри]:«Эмоции зашкаливают, посмотрите вокруг. Люди повсюду. Народ Гвинеи теперь свободен». [житель Конакри]:«Это победа гвинейской молодёжи. Мы счастливы и благодарим армию».

В прошлом Альфа Конде сам был оппозиционером и боролся за демократию. Но в последние годы стал скатываться к авторитарному правлению.

Так, в 2020 году он инициировал принятие новой конституции. Она позволила ему обойти ограничение в два срока на посту президента. Оппозиция обвиняла его в фальсификации выборов, а также в гибели демонстрантов.

Гвинея считается одной из беднейших стран мира.

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