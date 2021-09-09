Первый в России водоробус представил КАМАЗ

Первый в России водоробус представила российская компания КАМАЗ. Новинку показали на выставке Comtrans-2021 в Москве. Автобус..

Первый в России водоробус представила российская компания КАМАЗ. Новинку показали на выставке Comtrans-2021 в Москве.

Автобус на водородном топливе построен на базе электробуса, который уже поставляют в российскую столицу. Он экологичнее предшественника, поскольку в нём не используется дизельное топливо для подогрева салона.

Ещё одно преимущество – больший запас хода. Одной заправки хватит на 250 километров. Электробус без подзарядки проезжает всего 70 километров.

[Олег Афанасьев, сотрудник компании КАМАЗ]:

«Например, в Москве, для которой мы разрабатываем водородный электробус, есть маршруты протяжённостью более 60 километров, в том числе – в Новую Москву. И поэтому им нужны большие пробеги, чем внутри города. И конкретно в Москве этот водородный электробус может использоваться на длинных расстояниях».

Водородный электробус рассчитан на 80 пассажиров, сидячих мест – 33. Максимальная скорость – 80 километров в час. Шесть баллонов со сжатым водородом установлены на крыше. В случае утечки газ будет уходить в атмосферу, а не в салон.

[Евгений Макаров, главный конструктор компании КАМАЗ]:

«Водород – это самый лёгкий элемент, и он легко улетучивается. Главное, чтобы не было замкнутого пространства, где он мог бы скапливаться и что-то мешало бы ему улетучиться».

Испытания водоробусов начнутся в следующем году в Москве и завершатся в 2023-м.

В ближайшие годы в столице в четыре раза увеличат количество электробусов. А к 2030 планируют заменить весь общественный транспорт на более экологичный.

Компания КАМАЗ выпускает грузовики, автобусы и сельскохозяйственный транспорт.

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