В Нидерландах открыли первый Национальный мемориал памяти жертв Холокоста

Это первый в Нидерландах Национальный мемориал памяти жертв Холокоста. Он посвящён евреям и цыганам, депортированным из..

Это первый в Нидерландах Национальный мемориал памяти жертв Холокоста. Он посвящён евреям и цыганам, депортированным из страны в годы Второй мировой. Их было более 100 тысяч. Памятник в Амстердаме открыл король Виллем-Александр.

Мемориал из кирпичных стен образует надпись на иврите, которая означает «В память». На каждом кирпичике – имя убитого в нацистских концлагерях, дата рождения и возраст на момент смерти.

Памятник спроектировал польско-американский архитектор Даниэль Либескинд.

[Даниэль Либескинд, архитектор]:

«Глядя на кирпич с именем Анны Франк и тысячи других кирпичей, я думаю о множестве разных историй, которые вернулись в этот город, в эту страну».

Строительство мемориала растянулось на много лет из-за споров о дизайне, стоимости и месте расположения. В итоге его возвели в центре Амстердама рядом с Еврейским кварталом. Памятник обошёлся в 15 миллионов евро. В основном, это частные пожертвования.

Короткая ссылка на эту страницу: