В Нидерландах открыли первый Национальный мемориал памяти жертв Холокоста
Это первый в Нидерландах Национальный мемориал памяти жертв Холокоста. Он посвящён евреям и цыганам, депортированным из..
Дата загрузки: 2021-09-21
Это первый в Нидерландах Национальный мемориал памяти жертв Холокоста. Он посвящён евреям и цыганам, депортированным из страны в годы Второй мировой. Их было более 100 тысяч. Памятник в Амстердаме открыл король Виллем-Александр.
Мемориал из кирпичных стен образует надпись на иврите, которая означает «В память». На каждом кирпичике – имя убитого в нацистских концлагерях, дата рождения и возраст на момент смерти.
Памятник спроектировал польско-американский архитектор Даниэль Либескинд.
[Даниэль Либескинд, архитектор]:
«Глядя на кирпич с именем Анны Франк и тысячи других кирпичей, я думаю о множестве разных историй, которые вернулись в этот город, в эту страну».
Строительство мемориала растянулось на много лет из-за споров о дизайне, стоимости и месте расположения. В итоге его возвели в центре Амстердама рядом с Еврейским кварталом. Памятник обошёлся в 15 миллионов евро. В основном, это частные пожертвования.
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