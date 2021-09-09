Какое наследие оставляет Меркель после 16 лет на посту канцлера

Вскоре канцлер Ангела Меркель покинет свой пост как самый долгоправящий лидер современной Германии. Она 16 лет возглавляла крупнейшую экономику Европы и за это время отменила обязательную военную службу, ускорила отказ Германии от атомной энергии и угольного топлива, а также создала условия для того, чтобы больше отцов уходили в декретный отпуск.

Меркель прошла своё первое испытание в 2008 году – в разгар мирового финансового кризиса. Она объявила немцам, что их сбережения в безопасности. В последующие годы она играла ведущую роль в спасении евро от долгового кризиса, настаивая на болезненном сокращении расходов.

В 2015 году Меркель открыла двери для сотен тысяч мигрантов, бежавших из Сирии и других стран. Она утверждала, что потоком людей можно управлять. Но эти идеи встретили противостояние – как в Германии, так и в других странах ЕС.

А на закате своей карьеры она возглавила усилия по борьбе с пандемией COVID-19.

На международной арене Меркель настаивала на поиске компромиссов и применении многостороннего подхода к мировым проблемам.

[Ральф Боллманн, биограф Меркель и журналист]:

«Самое важное наследие г-жи Меркель – я думаю, то, что она просто обеспечила стабильность во время глобальных кризисов. Несмотря на все отдельные критические замечания, она сохранила Германию, Европу и, возможно, даже некоторые части мира в разумной безопасности. Думаю, это её достижение».

26 сентября состоятся выборы в Бундестаг, после чего выберут нового канцлера.

Однако пока ни одна партия не заручилась поддержкой нужного числа избирателей. Сейчас страной управляет коалиция из христианско-демократического альянса ХДС/ХСС и социал-демократов. Но есть все предпосылки того, что коалиция станет трёхсторонней – впервые с 50-х годов прошлого века.

Пока христианско-демократический альянс Меркель по опросам стоит на втором месте. Его опережают социал-демократы. Возможно, они снова сформируют коалицию с помощью третьей силы. Однако могут быть и самые неожиданные варианты.

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