В зоопарке Кубы – бэбибум благодаря пандемии

Последствия пандемии не всегда плохие. В главном зоопарке Кубы на фоне затишья начался бэбибум. Смотрители говорят,..

Последствия пандемии не всегда плохие. В главном зоопарке Кубы на фоне затишья начался бэбибум.

Смотрители говорят, что на свет появились детёныши редких видов, которых не видели здесь уже давно.

[Рахель Оритс, ветеринар]:

«В нашем зоопарке родилось более десяти представителей ценных видов, которые находятся под угрозой исчезновения».

Среди новорождённых – леопарды, бенгальские тигры, зебры, жирафы, антилопы и быки.

[Рахель Оритс, ветеринар]:

«Очень ценятся антилопы и сахарский орикс. Их нам подарила Намибия. Их разводить непросто, поскольку в зоопарке – постоянно посетители, и животные беспокоятся. Пандемия, наоборот, сделала их спокойнее. Бенгальские тигры – ещё один важный вид. И теперь у нас есть четыре детёныша примерно шести месяцев от роду». [Дебора Масо, ветеринар]:

«Во время пандемии родилось несколько представителей экзотических видов животных, в том числе жираф, которого назвали Рэйчел. Самке около пяти месяцев. Это для нас большое достижение и радость».

Впрочем, не всё так радужно. Из-за того что посетителей стало меньше, началась нехватка продуктов и лекарств для животных. Однако смотрители делают всё возможное, чтобы звери не голодали.

Национальный зоопарк Кубы – одно из любимых мест посещения местных жителей. Здесь обитает более 1400 животных 120 разных видов, включая слонов и носорогов.

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