Туристы спешат посмотреть на извергающийся вулкан Кумбре-Вьеха

[Эрик Магне, бельгийский пенсионер, житель о. Тенерифе]:

«Мы ничто перед силой природы. Там внизу всё уничтожено. Бедные люди. Годами работали, чтобы у них были дома, и вот теперь ничего не осталось».

Туристы – как испанские, так и зарубежные – едут на канарский остров Пальма своими глазами увидеть извергающийся вулкан. Кумбре-Вьеха извергается уже почти месяц. За это время успел уничтожить около 1200 домов и укрыть лавой 600 гектаров территории. В воздухе много дыма. Однако некоторых это не пугает.

Эта пара запланировала поездку на Пальму ещё до того, как вулкан начал извергаться.

[Эрик, турист из Франции]:

«Мы решили не отменять её, поскольку мне хотелось сделать хорошие фото. Я весь год снимаю, чтобы получить степень бакалавра как фотограф, и вот подвернулась хорошая тема».

Вулканическая лава полностью разрушила несколько населённых пунктов. Вот один из них. Это кадры с дрона. Внизу – собаки. Животные не могут выбраться с этой территории. Подобраться туда тоже невозможно, даже на вертолёте – от лавы слишком жарко. Местные энтузиасты уже около недели ежедневно сбрасывают собакам еду и воду с дрона.

Испанский премьер тем временем предупредил, что вулкан успокаиваться не намерен.

[Педро Санчес, премьер-министр Испании]:

«К сожалению, комиссия учёных сообщила нам, что активность вулкана не стихает. То есть в ближайшие дни лавы, которая из него течёт, меньше не станет. В первую очередь, все жители Пальмы должны быть на чеку и следить за информацией от властей. Это гарантирует безопасность».

Человеческих жертв в результате извержения нет. Из зон, где течёт лава, эвакуировано примерно 6700 человек.

Власти Испании уже выделили пострадавшим от вулкана жителям Пальмы 206 миллионов евро и обещают дать ещё.

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