Банкротство и самый большой в мире долг: что будет с китайским Evergrande

Китайские инвесторы и дольщики протестуют у штаб-квартиры девелоперской компании China Evergrande Group в южном городе Шэньчжэнь...

Китайские инвесторы и дольщики протестуют у штаб-квартиры девелоперской компании China Evergrande Group в южном городе Шэньчжэнь. Это второй по размерам застройщик в КНР. Протесты начались на фоне слухов о скором банкротстве компании.

Люди требуют выплат по долгам. Они выкрикивают «Верните наши деньги».

У офиса собралась и полиция в штатском. Она попыталась помешать вести съёмку. Людям сказали, чтобы они следовали приказам. В противном случае их арестуют.

[протестующая]:

«Я сижу возле Evergrande. Чувствую себя попрошайкой. Но я даже хуже нищего, потому что они хоть могут попрошайничать на улице, а я не имею права просить милостыню. Мне даже не разрешают поставить перед собой миску».

Акции проходят и в других городах. Протестуют не только инвесторы, но и покупатели недвижимости, а также сами сотрудники компании, которые приобрели инвестпродукты Evergrande.

В целом акции девелопера купило около 70 тысяч китайцев. Компания также получила авансовые платежи по недостроенным объектам более чем от полутора миллионов граждан.

Изначально руководство компании категорически отрицало любые слухи о банкротстве. Но недавно неожиданно заявило, что столкнулось с некоторыми трудностями.

Если Evergrande не найдёт активов для выплат, то не сможет заплатить поставщикам, а также не достроит уже начатые объекты.

Сумма обязательств компании сейчас превышает 300 миллиардов долларов. Это самый большой в мире долг. Её банкротство может не только потянуть за собой экономику Китая, но и привести к новому глобальному кризису.

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