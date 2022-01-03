Римляне начали новый год с ныряния в реку

На мосту Кавур в Риме – сотни зрителей и всего четверо смельчаков. Они по очереди ныряют..

На мосту Кавур в Риме – сотни зрителей и всего четверо смельчаков. Они по очереди ныряют в Тибр с 15-метровой высоты. Чем изящнее прыжок, тем громче аплодисменты.

Здесь же – неизменный любимец публики Маурицио Палмулли. Ему уже 68, но он по-прежнему полон сил. В Риме мужчину знают как «Мистера Окей». Он всегда ныряет последним.

[Маурицио Палмулли, ныряльщик]:

«Это мой 34-й прыжок. Ныряю 34 года подряд, и ощущения всегда одинаковые. 1 января прыгаешь с 17-метровой высоты в Тибр. Для этого надо много тренироваться. Это не просто случайная удача – пришёл и прыгнул. Это опасный трюк. Нужно быть осторожным и делать всё сосредоточенно».

Новогоднее желание ныряльщика – вернуться к нормальной жизни без антиковидных мер.

[Маурицио Палмулли, ныряльщик]:

«Надеюсь, мы снова будем обнимать тех, кого любим, и целовать их в щёку. Я надеюсь увидеть это в 2022 году».

Нырянием в Тибр в Риме отмечают начало нового года. Традиция зародилась в 46-м. Тогда безработный спасатель, пытавшийся устроиться каскадёром, прыгнул с моста Кавур в реку. Так он продемонстрировал свои способности.

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