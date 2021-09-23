В нарядах XIX века по австралийской глубинке

Она перешивает скатерти, состаренные покрывала и даже винтажные выпускные платья. Австралийка Клэр Вонг любит превращать старые..

[Клэр Вонг, швея]:

«Это платье для выпускного вечера за 5 долларов 70 центов. Я полностью его переделала в платье 70-х годов XIX века».

Она перешивает скатерти, состаренные покрывала и даже винтажные выпускные платья. Австралийка Клэр Вонг любит превращать старые ткани в историческую одежду.

Когда Клэр платья не шьёт, то в них гуляет.

[Клэр Вонг, швея]:

«Как только я получила возможность выбирать себе одежду, я начала ходить в комиссионные магазины и искать вещи. Я всегда оценивала, имеет ли вещь исторический потенциал».

Клэр в своём увлечении не одинока. У неё есть целая группа единомышленников. Они посещают исторические города острова Тасмания и гуляют в своих пышных нарядах, заходя в кафе и другие места.

Кэти, например, медсестра. Говорит, что однообразная одежда ей наскучила.

[Кэти Дженкинс, любительница исторических нарядов]:

«Приходится носить униформу. Это скучно и однообразно. Поэтому, когда мы наряжаемся, то чувствуем себя по-особенному».

Особых правил у клуба нет. Можно надевать одежду любой эпохи. Прохожие улыбаются.

А один участник говорит, что хобби помогло ему не просто забыть о неизлечимом недуге, но и задержать развитие болезни.

[Питер Филдинг, любитель исторических нарядов]:

«Они помогли мне продлить мою жизнь. У меня последняя стадия рака. Я прожил 19 месяцев, хотя оставалось четыре. Эти милые люди мне очень помогли».

Так старинная мода находит себе место на современных улицах.

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