В нарядах XIX века по австралийской глубинке
Она перешивает скатерти, состаренные покрывала и даже винтажные выпускные платья. Австралийка Клэр Вонг любит превращать старые..
Дата загрузки: 2021-09-23
[Клэр Вонг, швея]:
«Это платье для выпускного вечера за 5 долларов 70 центов. Я полностью его переделала в платье 70-х годов XIX века».
Когда Клэр платья не шьёт, то в них гуляет.
[Клэр Вонг, швея]:
«Как только я получила возможность выбирать себе одежду, я начала ходить в комиссионные магазины и искать вещи. Я всегда оценивала, имеет ли вещь исторический потенциал».
Клэр в своём увлечении не одинока. У неё есть целая группа единомышленников. Они посещают исторические города острова Тасмания и гуляют в своих пышных нарядах, заходя в кафе и другие места.
Кэти, например, медсестра. Говорит, что однообразная одежда ей наскучила.
[Кэти Дженкинс, любительница исторических нарядов]:
«Приходится носить униформу. Это скучно и однообразно. Поэтому, когда мы наряжаемся, то чувствуем себя по-особенному».
Особых правил у клуба нет. Можно надевать одежду любой эпохи. Прохожие улыбаются.
А один участник говорит, что хобби помогло ему не просто забыть о неизлечимом недуге, но и задержать развитие болезни.
[Питер Филдинг, любитель исторических нарядов]:
«Они помогли мне продлить мою жизнь. У меня последняя стадия рака. Я прожил 19 месяцев, хотя оставалось четыре. Эти милые люди мне очень помогли».
Так старинная мода находит себе место на современных улицах.
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